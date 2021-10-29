В Мурманске служба занятости населения станет кадровым центром

Всего до 2024 года в регионе модернизируют четыре ЦЗН. Фото: nord-news.ru
До конца 2021 года Центр занятости населения в Мурманске модернизируют в современный кадровый центр. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».
- На данный момент выполнены работы по монтажу уличных вывесок, демонтировано старое покрытие лестничного марша главного входа с дальнейшей его облицовкой высокопрочным керамогранитом, - рассказали "Nord News" в учреждении.
Подходят к окончанию внутренние отделочные работы: завершена покраска стен, установлены новые двери в кабинеты, отремонтированы санузлы, ведутся работы по замене сетевых кабельных систем, установке системы управления электронной очередью.
Также модернизация службы занятости включает в себя повышение квалификации сотрудников.
Всего до 2024 года в регионе модернизируют четыре Центра занятости населения.
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