В Мурманске служба занятости населения станет кадровым центром

Всего до 2024 года в регионе модернизируют четыре ЦЗН. Фото: nord-news.ru

До конца 2021 года Центр занятости населения в Мурманске модернизируют в современный кадровый центр. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

- На данный момент выполнены работы по монтажу уличных вывесок, демонтировано старое покрытие лестничного марша главного входа с дальнейшей его облицовкой высокопрочным керамогранитом, - рассказали "Nord News" в учреждении.

Подходят к окончанию внутренние отделочные работы: завершена покраска стен, установлены новые двери в кабинеты, отремонтированы санузлы, ведутся работы по замене сетевых кабельных систем, установке системы управления электронной очередью.

Также модернизация службы занятости включает в себя повышение квалификации сотрудников.

Всего до 2024 года в регионе модернизируют четыре Центра занятости населения.

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