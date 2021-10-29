В Кировске "КАМАЗ" лоб в лоб столкнулся с Volkswagen

Пострадавшему оказали первую помощь и передали сотрудникам СМП. Фото: vk.com/szrpso

Утром 29 октября в Кировске произошло серьезное ДТП, в котом не обошлось без пострадавших. На месте аварии работали спасатели и сотрудники ГИБДД.

- На Апатитовом шоссе водитель "КАМАЗа" не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Passat. Пострадал один человек, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Спасатели оградили место ДТП, отключили аккумуляторы. Пострадавшему оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой помощи. В соцсетях отмечают, что после такого удара иномарка, скорее всего, не подлежит восстановлению.

В ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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