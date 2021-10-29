Директор перерабатывающего предприятия в Кандалакше задолжал работникам 1,3 миллиона рублей

В отношении должностного лица возбудили дело. Фото: Виктор Гусейнов

ООО "Кандалакшская перерабатывающая компания" не оплачивала труд своих сотрудников. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

- В нарушение требований статьи 136 ТК РФ, 54 работникам предприятия не выплатили зарплату за август 2021 года, задолженность составила 1,3 миллиона рублей. Для устранения выявленных нарушений прокурором города в адрес директора компании внесено представление с требованием погасить задолженность перед работниками, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

После этого задолженность по зарплате была полностью погашена.

Также в отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Ему назначили штраф - 10 тысяч рублей.

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