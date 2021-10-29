В Апатитах сгорели гараж и машина внутри

Восемь человек тушили горящий гараж в Апатитах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 28 октября в Апатитах тушили горящий кирпичный гараж на улице Строителей, 75. Информация о пожаре поступила в 21.00 по линии "01".

- Огонь повредил деревянную обшивку стен и потолка на площади 30 кв. м; полностью сгорел автомобиль. Эвакуирован газовый баллон. Вскрыты ворота двух соседних гаражей – горение отсутствует, сильное задымление, закопчены стены и потолок, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

С огнем боролись 8 человек.

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