Дмитрий Костюкевич стал новым председателем контрольно-счетной палаты Мурманской области

Дмитрий Костюкевич стал председателем контрольно-счетной палаты Мурманской области. Фото: duma-murman.ru

На заседании Мурманской областной Думы 28 октября депутаты поддержали кандидатуру Дмитрия Костюкевича на должность председателя контрольно-счетной палаты региона.

Ранее он много лет работал заместителем руководителя аппарата областного парламента.

Дмитрий Васильевич родился 1 августа 1974 года. Проходил срочную службу в Пограничных войсках. Окончил Минский машиностроительный техникум, Мурманский государственный технический университет, Петрозаводский государственный университет. Работал в Мурманском городском отделении Управления федерального казначейства по Мурманской области, Контрольно-счетной палате Мурманской области. В Мурманской областной Думе работает с 2003 года.

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