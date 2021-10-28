Профицит бюджета Мурманской области за 2021 год составит 7,7 миллиарда рублей

Бюджет Мурманской области за 2021 год будет профицитным. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бюджет Мурманской области за 2021 год будет исполнен с профицитом. Об этом на заседании Мурманской областной Думы сообщил и. о. министра финансов области Михаил Селезнев.

- Объем доходов на текущей период увеличен на 20,7 миллиарда рублей - до 112,3 миллиарда рублей. Расходы выросли на 3 миллиарда рублей - до 104,6 миллиарда, - сообщил Михаил Селезнев. - Профицит составляет 7,7 миллиарда рублей.

На 2,4 миллиарда рублей увеличены бюджетные ассигнования на здравоохранение и образование.

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