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Экономика28 октября 2021 16:52

Профицит бюджета Мурманской области за 2021 год составит 7,7 миллиарда рублей

Доходы выросли на 20,7 миллиарда рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Бюджет Мурманской области за 2021 год будет профицитным.

Бюджет Мурманской области за 2021 год будет профицитным.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бюджет Мурманской области за 2021 год будет исполнен с профицитом. Об этом на заседании Мурманской областной Думы сообщил и. о. министра финансов области Михаил Селезнев.

- Объем доходов на текущей период увеличен на 20,7 миллиарда рублей - до 112,3 миллиарда рублей. Расходы выросли на 3 миллиарда рублей - до 104,6 миллиарда, - сообщил Михаил Селезнев. - Профицит составляет 7,7 миллиарда рублей.

На 2,4 миллиарда рублей увеличены бюджетные ассигнования на здравоохранение и образование.

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