В Мурманске запечатлели солнечное гало

Солнечное гало возникает из-за преломления солнечного света о кристаллики льда. Фото: murmansk.aif.ru

В Мурманске минувшей ночью стукнули морозы - температура воздуха опустилась до -11 градусов. Благодаря холодной погоде и туману утром 28 октября жители города смогли увидеть солнечное гало. Особенно отчетливо явление показалось в Октябрьском округе.

- Солнечное гало - это преломление солнечного света о кристаллики льда, находящиеся в воздухе. Туман рассеялся, но кристаллики в воздухе остались. Такой же эффект бывает и в другом случае, когда нет тумана, но солнечный свет преломляется о кристаллики облачности верхнего яруса на большой высоте, - поделился с «АиФ-Мурманск» администратор паблика «Погода в Мурманске» Виталий Макаров.

Напомним: в Мурманской области похолодало до -20 градусов.

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