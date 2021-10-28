До конца года в Мурманской области появится 31 новый троллейбус и автобус

Планируется снизить средний возврат подвижного состава до 5 лет и менее. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области обновляют автопарк общественного транспорта. Так, до конца 2021 года на маршрутах региона появится 31 троллейбус и автобус большого класса. Приобретение обошлось в 501 миллион рублей, средства направлены из областного бюджета и частных инвестиций перевозчиков.

- На развитие транспортной системы в проекте бюджета Мурманской области на 2022 год предусмотрено 7 миллиардов 98 миллионов рублей. Это на 773 миллиона больше, чем в 2021 году, - сообщили в региональном правительстве.

Главная цель программы поддержки обновления транспорта – снизить средний возврат подвижного состава до 5 лет и менее.

Также расширяются возможности проката индивидуальных средств передвижения, разрабатывается возможность заказа автобуса на определенную остановку. Активно ведется цифровизация транспортных услуг с внедрением современных сервисов и платформ.

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