В Мурманске изменится расписание автобусов и троллейбусов

Автобусные маршруты №1,11,25,29,4Т временно уйдут на выходные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В период с 30 октября по 7 ноября жителей Мурманской области ждет нерабочая неделя. Она изменит расписание общественного транспорта.

С 1 по 3 ноября 2021 года все троллейбусные и автобусные маршруты Мурманска работают по расписанию «Будни».

С 4 по 7 все троллейбусные и автобусные маршруты №№ 5,10А,18,19,24,27,33Р,3Т,6Т будут работать по расписанию «Воскресенье».

Автобусные маршруты №1,11,25,29,4Т временно уйдут на выходные и возобновят свою работу с 08 ноября 2021.

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