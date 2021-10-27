В Кандалакше пьяный водитель Mercedes-Benz попал в ДТП при попытке скрыться от полиции

В отношении кандалакшанина возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кандалакше ночью сотрудники ППС заметили автомобиль "Mercedes-Benz", который двигался странно, виляя из стороны в сторону. Полицейские начали преследование машины.

На перекрестке улицы Чкалова и Кандалакшского шоссе автолюбитель пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу, поддав газу. Мужчина не смогу удачно повернуть и съехал в придорожный кювет.

Сотрудники дорожной полиции проверили водителя на состояние опьянения. Результат оказался положительным.

- Было установлено, что ранее 33-летний северянин уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав. Водительское удостоверение он не сдал в органы внутренних дел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении кандалакшанина возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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