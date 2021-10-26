Под Мончегорском произошло серьезное ДТП с фурами

По предварительным данным в ДТП пострадали несколько человек. Фото: МЧС по МО

26 октября в Мурманской области на 1252-м километре автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение четырех машин, две из которых - фуры.

Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям регионального УГИБДД Ирина Петровская, по предварительным данным в ДТП пострадали несколько человек. Точное число устанавливается, как и марки автомобилей.

На месте происшествия работали спасатели.

- Информация об аварии в Мончегорском районе поступила на пульт дежурной службы «01» в 09.11. Спасатели осмотрели и оградили место ДТП, отключили аккумуляторы, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

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