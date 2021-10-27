В Мурманской области ужесточат контроль за клубами и кафе

Общественные места Мурманской области проверят на соблюдение ковидных ограничений. Фото: Иван МАКЕЕВ

"КП"-Мурманск" уже писала о концерте группы The Hatters, после которого северяне три часа не могли получить свои вещи и выйти на улицу.

После в социальных сетях появились новые фото и видео с других мероприятий мурманских ночных клубов. На них видны явные нарушения масочного режима, правил социальной дистанции и заполняемости зала.

Губернатор Мурманской области высказал прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Я убедительно прошу наших коллег, в том числе правоохранительные органы, провести проверки и привлечь организаторов к ответственности по всей строгости закона. Такие ситуации недопустимы. Ещё пара таких "концертов", и ситуация с ростом заболеваемости не будет удержана, — сказал Андрей Чибис.

Муниципальным штабам поручено усилить контроль за работой ночных клубов, пабов, ресторанов и кафе, сообщает министерство информационной политики Мурманской области.

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