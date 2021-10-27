Авиабилеты из Мурманска в Хургаду подорожали до 60 тысяч рублей

Отдых в Египте далеко не каждому по карману. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне объявленных нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября резко вырос спрос на путевки и авиабилеты. Хотя россиян предупреждают, что эти дни - не каникулы, а нужны для того, чтобы преломить пик коронавируса, который бьет рекорды по числу зараженных и умерших.

Сейчас можно наблюдать такую ситуацию: цены на авиабилеты в Египет и Турцию подорожали разы. Как пишут "Ведомости", стоимость доходит до 350 тысяч рублей!

Если смотреть билет Мурманк-Хургада на сайте аэропорта "Мурманск", то он стоит от 61 до 113 тысяч рублей. Через приложение Aviasales, от 25 до 421 тысяч рублей. Прямых рейсов в списке нет, количество пересадок варьируется от 1 до 4.

Направление Мурманск-Шарм-Эш-Шейх уже выходит дешевле: 32-113 тысяч рублей на сайте аэропорта "Мурманск" до 25-391 тысяч рублей на Aviasales. Прямых направлений также нет.

Напомним: о возобновлении авиаперелетов в Турцию и Египет стало известно в сентябре.

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