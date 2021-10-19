В Мурманске из окна на девятом этаже выпал 9-летний мальчик и погиб

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 14 октября в Первомайском округе Мурманска произошла трагедия.

- Из окна на девятом этаже одного из домов на улице Достоевского выпал девятилетний мальчик. Он погиб, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Следователи возбудили уголовное дело.

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