В Мурманске из окна на девятом этаже выпал 9-летний мальчик и погиб

Следователи возбудили уголовное дело.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Вечером 14 октября в Первомайском округе Мурманска произошла трагедия.
- Из окна на девятом этаже одного из домов на улице Достоевского выпал девятилетний мальчик. Он погиб, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.
Следователи возбудили уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru