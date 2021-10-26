В Гаджиево назначили нового командующего подводными силами Северного флота

Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. Фото: Северный флот

26 октября в Гаджиево на плацу военного городка состоялась торжественная церемония передачи боевого знамени новому командующему подводными силами Северного флота.

Вице-адмирал Аркадий Романов, назначенный указом президента РФ заместителем командующего Черноморским флотом, простился со знаменем и передал его новому командующему - контр-адмиралу Анатолию Коваленко.

Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

- После передачи боевого знамени и краткого митинга, когда командующий Северным флотом поздравил адмиралов с назначением на ответственные должности, офицеры штаба подводных сил, экипажи атомных подводных лодок прошли торжественным маршем, приветствуя нового командующего объединением и прощаясь с уходящим, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северный флот провел учения по освобождению судна от пиратов в Гвинейском заливе. «Вице-адмирал Кулаков», «Академик Пашин» и «Алтай» провели учения в Гвинейском заливе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru