Стало известно настоящее число заболевших и умерших от коронавируса в Мурманской области

Пандемия в Мурманской области началась в марте 2020 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый день оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Мурманской области публикует статистику по заболевшим и умершим от COVID-19 в регионе.

По данным на 26 октября, с начала пандемии заразились 77 620 человек, умерли 2282 человека. Но на самом деле цифры больше, ведь в этой статистике не учитываются пациенты Федерального медико-биологического агентства, а только подведомственные минздраву медучреждения. Поэтому по Снежногорску и Полярным Зорям показатели оперштаба всегда небольшие и редко меняются.

"КП"-Мурманск" обратилась в ФМБА за данными. Оказалось, что с марта 2020 года в медико-санитарной части № 118 лечили 2776 человек с диагнозом "новая коронавирусная инфекция", 23 умерли; в центральной медико-санитарной части № 120 - 2062 и 65 соответственно; в Мурманском многопрофильном центре им. Н. И. Пирогова Федерального медико-биологического агентства - 902 и 0 соответственно.

Таким образом, официально всего в регионе 83 360 человек заболели коронавирусом, умерли - 2370.

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