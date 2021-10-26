Житель Апатитов хранил наркотики в холодильнике

Наркотики у апатитчанина нашли в холодильнике. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Закончено расследование уголовного дела о покупке и хранении наркотиков 45-летним жителем Апатитов. Его обвиняют по части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт психотропных и наркотических веществ в крупном размере) УК РФ.

Во время обыска у мужчины нашли все как для хранения, так и для будущего распространения незаконных веществ.

В холодильнике у апатитчанина хранилось более 110 граммов амфетамина, также в квартире обнаружили бездымный порох общей массой более 150 граммов. Еще во время обыска нашли несколько металлических контейнеров, чаш, колб, электронных весов, в мусорке - нарезанные прямоугольники из фольги, упаковку полимерных пакетов.

- По версии следствия, подозреваемый ранее приобрел наркотическое средство через знакомого для личного употребления и для дальнейшей перепродажи. Чтобы подготовить наркотик для сбыта, купил все необходимое для его расфасовки, – сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Свою вину мужчина признал. В настоящее время дело направлено для рассмотрения в суд. За содеянное северянина может ожидать до 20 лет лишения свободы.

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