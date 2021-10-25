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Происшествия25 октября 2021 14:44

В Мурманской области водитель распечатал права на принтере

В отношении 34-летнего северянина возбудили уголовное дело
Татьяна ЖДАНОВА
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Житель Мурманской области никогда не получал права, но очень хотел водить машину.

Житель Мурманской области никогда не получал права, но очень хотел водить машину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летнего северянина с поддельными правами задержали во время рейда по выявлению нетрезвых водителей.

Госавтоинспекторы остановили для проверки автомобиль Nissan Tiida. Водитель предъявил удостоверение, которое заинтересовало полицейских.

– На правах отсутствовала необходимая в центре документа голограмма. Заподозрив фальшивку, полицейский вызвал оперативную группу, изъял документы и задержал водителя. Мужчину доставили в отдел полиции, а машину – на специальную автостоянку, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В лаборатории, куда направили удостоверение, подтвердили, что оно фальшивое и изготовлено способом цветной капельно-струйной печати. В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Объяснять полицейским причины и место приобретения фальшивых прав мужчина не стал. Установлено, что северянину права никогда не выдавали. Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до одного года лишения свободы.

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