Полиция проводит проверку после нападения на врача-офтальмолога в Кировске

Пострадавшая врач обратилась в полицию.
Фото: Иван ВИСЛОВ
24 октября в Апатитско-Кировскую больницу после конфликта с матерью одной из пациенток госпитализировали врача-офтальмолога кировской поликлиники.
По предварительной версии, северянке не понравилось, как отнеслись к жалобам ее дочки, и она напала на врача.
- Полиция проводит проверку по факту обращения медицинского работника, - сообщила "КП"-Мурманск" врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.
Как стало известно нашей редакции от информированного источника, описанные в СМИ травмы офтальмолога - ушиб мозга, мягких тканей головы и закрытую черепно-мозговую травму - были преувеличены.
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