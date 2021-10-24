В Кировске на рабочем месте избили врача-офтальмолога

Врача госпитализировали после нападения матери пациентки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Апатитско-Кировскую ЦГБ с рабочего места госпитализировали врача-офтальмолога кировской поликлиники. По предварительной информации, на нее напала мать одной из пациенток.

- Ранее жительница Кировска обратилась за помощью к окулисту после процедуры наращивания ресниц. Она пояснила, что из-за возникшего воспаления не может выйти на работу, и попросила выписать ей лист нетрудоспособности. Однако, осмотрев пациентку, ни офтальмолог, ни завполиклиникой, ни заместитель главного врача АКЦГБ признаков воспалительного процесса не нашли. В выдаче больничного ей отказали, - пишет "ХибИнформБюро".

Это не понравилось матери девушки. У врача диагностировали ушиб мозга, ушиб мягких тканей головы и закрытую черепно-мозговую травму.

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