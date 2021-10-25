Для предпринимателей Мурманской области разработают дополнительные меры поддержки из-за нерабочих дней

Для предпринимателей в Мурманской области разработают дополнительные меры поддержки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 30 октября по 7 ноября в Мурманской области вводятся нерабочие дни, при этом северяне сохранят зарплату.

- Министерству Арктики и экономики поручаю разработать дополнительные меры поддержки для предпринимателей на случай, если ограничения будут вводиться, чтобы мы сразу могли их запустить, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Локдаун вводить в регионе не будут.

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