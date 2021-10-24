The Hatters приехали в Мурманск

The Hatters дадут один концерт в Мурманске. Фото: Дмитрий Лифанцев

Группа The Hatters приехала в Мурманск. 22 октября группа дала концерт в Петрозаводске, откуда на поезде добралась до новой гастрольной точки в своем графике.

Многие переживали, что концерты не состоятся из-за ковидных ограничений, однако музыканты пообещали, что не отменят выступление.

- Мы уже выехали, а значит, что по-любому состоится, - сообщил в Instagram The Hatters фронтмен Юрий Музыченко.

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