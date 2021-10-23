Ушла из жизни фотограф Людмила Белозерова

Людмила Белозеров ушла на 88 году жизни. Фото: Олег ФИЛОНОК

23 октября ушла из жизни известный фотограф из Мурманска Людмила Белозерова. 2 февраля 2022 года ей бы исполнилось 88 лет.

Людмила Александровна была членом фотоклуба «Мурманск», работала в корпусном цехе Мурманского судоремонтного завода ММФ, фотографом в тресте «Мурманскжилстрой», инженером отдела экономических исследований ЦПКТБ ГУ «Севрыба», фотографом в тресте «Оргтехстрой» Главмурманскстроя.

Она была примером для многих фотографов, автором множества выставок, в том числе «А мы живем на краешке земли», «Времена за моим окном», «Что было, то было» и других.

«Комсомольская правда»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким Людмилы Александровны.

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