На трассе "Кола" в Мурманской области произошло лобовое столкновение

Одна из машин улетела в кювет. Фото: МЧС по Мурманской области

Около 18.00 22 октября на 1405 километре трассы "Кола" произошла авария.

- На пульт дежурной службы «01» поступила информация о лобовом столкновении двух автомобилей. Спасателями проводилась работы по осмотру и ограждению места ДТП, сбору данных, обеспечению безопасности, отключению АКБ, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Одна из машин улетела в кювет. Информация о пострадавших уточняется.

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