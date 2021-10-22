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Общество22 октября 2021 16:55

В Мурманской области капитана танкера оштрафовали на 50 тысяч рублей за розлив нефти

ЧП произошло во время бункеровки
Ника СВЕТЛОВА
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Капитана танкера «Десна» оштрафовали на 50 тысяч рублей за розлив нефтепродуктов в Кольском заливе.

Капитана танкера «Десна» оштрафовали на 50 тысяч рублей за розлив нефтепродуктов в Кольском заливе.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Капитана танкера «Десна» оштрафовали на 50 тысяч рублей за розлив нефтепродуктов в Кольском заливе.

- Мурманская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране водных объектов и установила, что во время бункеровки топливом судна Tianlong Spirit танкером «Десна» произошло загрязнение Кольского залива Баренцева моря нефтепродуктами. Его распространение своевременно локализовано с помощью установленных боновых заграждений и обработки акватории залива абсорбентами, - сообщили в прокуратуре.

Капитана танкера привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение).

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