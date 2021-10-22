В одном из дворов в Североморске "газель" сбила бабушку

22 октября у дома №7 на улице Головко в Североморске под машину попала бабушка. Фото: Скриншот видео

22 октября у дома № 7 на улице Головко в Североморске под машину попала бабушка.

- Около 14.00 водитель "газели", двигаясь задним ходом, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Апатитах на пешеходном переходе сбили пожилую северянку. Женщина шла на красный сигнал светофора.

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