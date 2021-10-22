Андрей Чибис: "Локдаун пока вводить не будем"

Он отметил, что число выздоровевших и количество свободных коек в регионе помогают не называть ситуацию критичной. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 30 октября по 7 ноября во многих регионах России нерабочие дни. В Мурманской области постановление о них пока не подписано. Но, как сообщил губернатор Андрей Чибис, локдаун пока вводить не будут.

- Ситуация может измениться очень быстро, но на сегодняшний день никаких оснований вводить локдаун у нас нет. Аккуратные ограничения с жестким контролем позволяют нам сейчас не войти в жесткий сценарий, - сообщил Андрей Чибис ТАСС.

Он отметил, что количество выздоровевших и свободных коек в регионе позволяет не оценивать ситуацию как критическую.

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