В ДТП на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске пострадали четыре человека

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Вечером 21 октября в Мурманске произошло ДТП с участием такси.

- В 22.00 в районе дома 38 на улице Верхне-Ростинское шоссе Мурманске водитель Audi, двигаясь со стороны улицы Свердлова, не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Лада". Пострадали 4 человека, - сообщила подробности аварии инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП.

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