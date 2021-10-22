В Мурманске у кладбища произошло серьезное ДТП с участием такси

Две машины столкнулись у старого кладбища в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Вечером 21 октября в Мурманске у старого кладбища произошла серьезная авария. На Верхне-Ростинском шоссе столкнулись две иномарки, одна из них - такси.
От удара одна из машин улетела в каменное ограждение кладбища. Есть пострадавшие. Подробности аварии уточняются.
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