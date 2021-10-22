В Мурманске у кладбища произошло серьезное ДТП с участием такси

Две машины столкнулись у старого кладбища в Мурманске. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 21 октября в Мурманске у старого кладбища произошла серьезная авария. На Верхне-Ростинском шоссе столкнулись две иномарки, одна из них - такси.

От удара одна из машин улетела в каменное ограждение кладбища. Есть пострадавшие. Подробности аварии уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru