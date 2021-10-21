Мурманская область стала одним из самых читающих регионов России

Число активных пользователей превысило 16 тысяч человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская областная научная библиотека вошла в топ-10 рейтинга региональных библиотек, заняв пятую строчку. Книжный рейтинг опубликовал популярный сайт «ЛитРес: Библиотеки» по итогам третьего квартала 2021 года.

Между заполярной библиотекой и порталом сотрудничество началось в 2010 году. Благодаря этому пользователи «научки» могут бесплатно получить доступ к 23 тысячам книг в электронном формате.

Число активных пользователей превысило 16 тысяч человек. Резкий скачок числа читателей областной библиотеки произошел во время пандемии. Сейчас количество пользователей продолжает увеличиваться.

Самые популярные книги у читателей библиотек – по самопознанию и психологии. А самые популярные книги у северян - Фредерик Бакман «Тревожные люди», Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд», Анастасия Залога «Любовь к себе».

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