В Мурманской области работодатели задолжали работникам 12 миллионов рублей

По данным на 1 октября 2021 года, суммарная просроченная задолженность превысила 12 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области отмечают рост задолженности по зарплате. По данным на 1 октября 2021 года, суммарная просроченная задолженность превысила 12 миллионов рублей.

Рост по сравнению с 1 сентября составил 41,8%. На 1 сентября долг перед работниками был равен 3,7 миллиона. В основном он сформировался за счет задолженности в обособленном подразделении ООО «Деметра» в Мончегорске.

Отметим, что работники не получили деньги из-за отсутствия собственных средств хозяйствующих субъектов. Наибольший долг по зарплате зафиксировали в организациях, расположенных в ЗАТО Александровск, Кольском районе и Мончегорске.

- Из пяти организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности, три находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 74% всей задолженности по заработной плате (на 1 сентября 2021 года – 91,1%), – сообщил "Мурманскстат".

Зарплату работодатели не выплатили 228 работникам, из них 199 трудятся в сфере строительства, 29 - по договору в управлении недвижимым имуществом. В среднем долг перед одним работником составляет 54 658 рублей.

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