Житель Апатитов продал арестованную машину и стал фигурантом уголовного дела

Несмотря на все предупреждения приставов, мужчина не спешил погашать долг. Тогда было принято решение наложить арест на Opel должника. Фото: Алексей ФОКИН

На жителя Апатитов завели уголовное дело после того, как он продал арестованное авто. Задолжав по кредиту более 26 тысяч рублей, северянин стал фигурантом исполнительного производства о взыскании долга. Несмотря на все предупреждения приставов, мужчина не спешил погашать долг. Тогда было принято решение наложить арест на Opel должника.

- Автомобиль оставили на ответственное хранение владельцу, предупредив, что он не может его продать или передать третьим лицам. В противном случае его ждет уголовная ответственность, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области. – Однако следующая же проверка показала, что машина продана, а вырученные за нее деньги потрачены.

За ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению сохранности имущества, подвергнутого описи и аресту, его умышленную передачу третьим лицам в отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ.

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