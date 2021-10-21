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Общество21 октября 2021 12:42

Житель Апатитов продал арестованную машину и стал фигурантом уголовного дела

Мужчина задолжал по кредиту 26 тысяч рублей
Татьяна ЖДАНОВА
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Несмотря на все предупреждения приставов, мужчина не спешил погашать долг. Тогда было принято решение наложить арест на Opel должника.

Несмотря на все предупреждения приставов, мужчина не спешил погашать долг. Тогда было принято решение наложить арест на Opel должника.

Фото: Алексей ФОКИН

На жителя Апатитов завели уголовное дело после того, как он продал арестованное авто. Задолжав по кредиту более 26 тысяч рублей, северянин стал фигурантом исполнительного производства о взыскании долга. Несмотря на все предупреждения приставов, мужчина не спешил погашать долг. Тогда было принято решение наложить арест на Opel должника.

- Автомобиль оставили на ответственное хранение владельцу, предупредив, что он не может его продать или передать третьим лицам. В противном случае его ждет уголовная ответственность, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области. – Однако следующая же проверка показала, что машина продана, а вырученные за нее деньги потрачены.

За ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению сохранности имущества, подвергнутого описи и аресту, его умышленную передачу третьим лицам в отношении должника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ.

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