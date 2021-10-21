В Мурманске переделывают отремонтированный ДК Первомайский

Фасад ДК Первомайский отремонтировали некачественно. Фото: Совет депутатов

В марте 2021 года мурманчанам показали ДК Первомайский после капитального ремонта: в нем заменили тепловой узел, внутренние сети, утеплили фасад. Но с наступлением осени стало понятно, что ремонт не удался - по фасаду идут глубокие трещины.

- Сейчас мы судимся с подрядчиком во второй инстанции по этому поводу. Ни один подрядчик просто так у нас не уходит, что заплатили и забыли, - прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

Также сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт зрительного зала. Планируется, что он станет универсальным, чтобы в нем проходили мероприятия разного формата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru