Станиславу Ланину продлили срок содержания под стражей

Под стражей обвиняемый будет находиться до 20 ноября. Фото: murmansovet.ru/

Весной 2021 года стало известно о задержании депутата Совета депутатов Мурманска Станислава Ланина. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Депутата заключили под стражу. 20 октября Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следователей о продлении срока данной меры пресечения.

- Ланин обвиняется по статье о получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя в особо крупном размере. Обвиняемый и его защитник возражали, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, так как обвиняемый скрываться и угрожать свидетелям не намерен. Обращали внимание суда на неэффективность следствия и предоставление в обоснование виновности Ланина недопустимых доказательств, - сообщили в суде.

Под стражей обвиняемый будет находиться до 20 ноября.

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