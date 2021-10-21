Он станет частью территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ловозере может появиться музей под открытым небом. Об этом "КП"-Мурманск" сообщил источник, близкий к Мурманскому областному краеведческому музею.

Он станет частью территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов.

Для него планируют воссоздать саамские жилища в натуральную величину, чтобы посетители могли познакомиться с бытом коренного малочисленного народа более детально. Сейчас в ловозерском музее есть вежа, размер которой чуть меньше, чем обычно строили саамы.

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