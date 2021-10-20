Прокуратура проверит массовую вырубку деревьев в Мурманске

Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил минприроды проверить легитимность вырубки деревьев в Мурманске. Фото: Дмитрий Артеменко / Арктический обозреватель

Уже третью неделю подряд жители Мурманска возмущаются массовой вырубкой деревьев в городе.

- По факту размещения информации прокуратура Октябрьского округа проводит проверку, - сообщили "КП"-Мурманск" в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил минприроды проверить легитимность вырубки деревьев в Мурманске.

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