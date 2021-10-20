Мурманская область получит полмиллиарда на реновацию Больничного городка

Реновация Больничного городка в Мурманске будет идти при федеральной поддержке. Фото: Правительство Мурманской области

Реновация Больничного городка в Мурманске будет идти при федеральной поддержке.

- Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил более полумиллиарда рублей для реализации решений по реновации Больничного городка, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам встречи с заместителем генерального директора госкорпорации Михаилом Сюткиным.

Напомним: ранее сообщалось, что "Новый Мурманск" и реновация Больничного городка получат господдержку. Финансирование будет поступать в рамках "инфраструктурного меню".

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