В Мурманске припаркованные фуры мешают водителям

Чтобы разобраться в этой ситуации, "КП" направила запрос в администрацию Мурманска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К фурам на Прибрежной дороге в Мурманске водители уже привыкли, большегрузы часто стоят рядом с рыбным портом. А вот что они забыли у пивоварни "Пилигрим" в Первомайском округе?

На этой неделе корреспондент "КП"-Мурманск" заметил в указанном месте около десятка фур. Из-за большегрузов проехать на данном участке стало очень сложно. А с учетом выпавшего снега проезжая часть скоро станет еще уже.

Чтобы разобраться в этой ситуации, "КП" направила запрос в администрацию Мурманска.

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