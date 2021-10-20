В Мурманске припаркованные фуры мешают водителям

Чтобы разобраться в этой ситуации, "КП" направила запрос в администрацию Мурманска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К фурам на Прибрежной дороге в Мурманске водители уже привыкли, большегрузы часто стоят рядом с рыбным портом. А вот что они забыли у пивоварни "Пилигрим" в Первомайском округе?
На этой неделе корреспондент "КП"-Мурманск" заметил в указанном месте около десятка фур. Из-за большегрузов проехать на данном участке стало очень сложно. А с учетом выпавшего снега проезжая часть скоро станет еще уже.
Чтобы разобраться в этой ситуации, "КП" направила запрос в администрацию Мурманска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru