В Североморске работника водоканала засыпало землей на двухметровой глубине

Проводится доследственная проверка. Фото: СУ СКР по МО

Днем 19 октября на улице Восточной в Североморске погиб 44-летний сотрудник местного водоканала. Он находился на месте работ у дома №4.

- Слесарь аварийно-восстановительных работ коммунального предприятия находился в траншее на глубине более двух метров. Ввиду отсутствия откосов для укрепления стенок траншеи произошло обрушение грунта, мужчину засыпало землей. Пострадавшего удалось извлечь из-под грунта, однако от полученных травм мужчина скончался, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Проводится доследственная проверка.

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