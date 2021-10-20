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Здоровье20 октября 2021 12:32

За сутки в Мурманской области 208 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 20 октября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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Выздоровели 57 455 северян, на лечении остается 16 571 пациент.

Выздоровели 57 455 северян, на лечении остается 16 571 пациент.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 20 октября 2021 года, за последние сутки 208 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 76 255 человек, количество летальных исходов - 2229 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+68, всего 36681), Мончегорск (+29, всего 6078) и Кандалакшский район (+30, всего 5479).

Выздоровели 57 455 северян, на лечении остается 16 571 пациент.

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