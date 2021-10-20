Жительница Ревды убила сына из-за его девушки

Женщина схватила нож и один раз ударила в грудь парня. Фото: СКР

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Ревды, которую обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, 11 июня 2021 года она напала с ножом на 22-летнего сына.

Причиной стала ссоры из-за его девушки, которая не нравилась матери. Женщина схватила нож и один раз ударила в грудь парня. Он умер почти сразу. После северянка спохватилась и позвонила в полицию. Прибывшим в квартиру правоохранителям она сама отдала нож.

- Получены результаты судебно-медицинской, медико-криминалистических, психолого-психиатрической, трасологической и других экспертиз. Заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая признана вменяемой и способной осознавать фактический характер и общественную опасность совершенного. Под весом собранных доказательств женщина вину в совершенном преступлении признала полностью, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович. Северянке грозит до 15 лет лишения свободы.

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