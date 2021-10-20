Под Мончегорском спасли мужчину с перевернувшейся лодки

Мужчина сам смог добраться до берега.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Вечером 19 октября под Мончегорском шла спасательная операция. На озере Сухая Ламбина перевернулась лодка, в которой находился рыбак.
- Он выбрался из воды и добрался до берега озера. Для оказания помощи выехали два спасателя профессионально-спасательной службы Мончегорска, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
На месте выяснилось, что мужчина чувствует себя удовлетворительно и в медицинской помощи не нуждается.
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