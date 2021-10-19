На Театральном бульваре в Мурманске срубили десятки деревьев

Фото: Мурманское областное отделение ВООПИиК / vk.com/murman.voopik

Массовая вырубка деревьев в Мурманске обсуждается уже несколько недель. Десятки рябин, тополей и т. д. уничтожаются, так как эксперты посчитали их больными. А северяне переживают за каждое дерево...

18 октября жители Театрального бульвара с болью и негодованием наблюдали за санитарной обрезкой у дома № 9, который многие знают как Дом врачей. Именно его жители еще в советские годы сажали эти деревья.

Всего ТСЖ "Бульвар", обслуживающее этот дом, получило от комитета по развитию городского хозяйства разрешение на обрезку 25 ив, 62 рябин, 8 ольх, 30 кустов малины, 23 берез, 1 куста смородины.

Напомним: минприроды проверит легитимность вырубки деревьев в Мурманске.

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