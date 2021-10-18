На проверку законности вырубки деревьев в Мурманске дали два дня

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области проверит легитимность вырубки деревьев в Мурманске. Фото: Дмитрий Артеменко / Арктический обозреватель

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области проверит легитимность вырубки деревьев в Мурманске.

Напомним: свыше шести тысяч человек подписали петицию против уничтожения зеленых насаждений в городе. Губернатор Андрей Чибис поручил минприроды за два дня проверить, насколько нужны были эти меры, а минюсту - разработать документ чтобы вырубка деревьев в городах согласовывалась с профильным министерством.

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