Машину на одной из вершин Хибин сфотографировали на фоне Млечного пути

Машина появилась на вершине в этом году. Фото: Скриншот видео Михаила Яковлева / www.youtube.com/channel/UCvEFLw5qXVqd98TAO0I6qpg

Фотограф из Апатитов Виталий Истомин сфотографировал одну из самых необычных достопримечательностей в Хибинах. На одной из вершин стоит ЗИЛ-157.

- Ночь на Айкуайвенчорр, и необычный арт объект от Михаила Яковлева, - написал на своей странице в "ВКонтакте" Виталий Истомин.

Машина появилась на вершине в этом году. Фотографу удалось сфотографировать ее на фоне Млечного пути. Посмотреть снимок можно по ссылке.

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