Пропавшую в Мурманске 18-летнюю девушку не могут вернуть домой

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk
18-летняя Валерия Потракова пропала 14 октября: девушка ушла из дома в Мурманске в неизвестном направлении.
17 октября поисковые отряды Мурманска сообщили, что поиск завершен. В полиции "КП"-Мурманск" уточнили, что, по последним данным, Валерию все еще ищут. Это может быть связано с тем, что она не хочет возвращаться домой.
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