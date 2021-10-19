10 СРЗ в Полярном могут признать банкротом

Арбитражный суд Мурманской области может рассмотреть иск о банкротстве 10 СРЗ в Полярном.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Арбитражный суд Мурманской области было направлено заявление от ООО "Торговый дом «Кабельный альянс», которое хочет добиться признания должником АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» в Полярном.
Суд установил, что заявление было подано с нарушением требований, в частности, от истца не поступили некоторые документы. Поэтому оно пока оставлено без движения. До 22 октября ООО "Торговый дом «Кабельный альянс» должно исправить нарушения.
- АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») – старейшее на северном побережье Кольского полуострова предприятие. С 1961 года развивается как судоремонтный комплекс для подводных лодок Северного флота, небольших надводных кораблей и судов обеспечения. С 2015 года сотрудничает с рыболовецкими компаниями региона и принимает на стоянку сухогрузы Мурманского морского пароходства, - сообщается на сайте ОСК.
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