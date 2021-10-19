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Здоровье19 октября 2021 14:23

За сутки в Мурманской области 198 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 19 октября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 19 октября 2021 года, за последние сутки 198 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 76 047 человек, количество летальных исходов - 2221 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+67, всего 36613), Мончегорск (+34, всего 6049) и Кандалакшский район (+41, всего 5449).

Выздоровели 57 266 северян, на лечении остаются 16 560 пациентов.

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