За сутки в Мурманской области 198 человек заболели коронавирусом

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 19 октября 2021 года, за последние сутки 198 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 76 047 человек, количество летальных исходов - 2221 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+67, всего 36613), Мончегорск (+34, всего 6049) и Кандалакшский район (+41, всего 5449).

Выздоровели 57 266 северян, на лечении остаются 16 560 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru