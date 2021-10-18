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Происшествия18 октября 2021 17:01

В Мурманской области раскрыли серию краж

Жителя Апатитов обвиняют в воровстве из магазинов и краже металла с территории дачного участка
Татьяна ЖДАНОВА
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В ближайшее время он предстанет перед судом.

В ближайшее время он предстанет перед судом.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Полицейские в Мурманской области раскрыли серию краж.

Молодой мужчина 1991 года рождения ехал на машине и заметил на территории дачного участка метал. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он взял металлические предметы обихода и фрагменты «черного» лома и погрузил в авто. На нем он вывез краденое в пункт приема металлолома. Вырученные деньги мужчина потратил.

– Когда подозреваемого задержали, выяснилась его причастность к другим преступлениям. Так, он совершил две кражи из сетевых магазинов: вынес из торговых залов спиртное и продукты питания на общую сумму около 6 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

На северянина завели уголовные дела по статье 158 УК РФ – «Кража». Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений мужчина признал полностью. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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