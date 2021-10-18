После смерти срочника в Мурманской области возбудили уголовное дело

5 октября 2021 года в военном госпитале Североморска умер 20-летний Егор Воронкин, который в июне был призван на срочную службу в 200 отдельную мотострелковую бригаду в п. Печенга Мурманской области. Фото: Личный архив

5 октября 2021 года в военном госпитале Североморска умер 20-летний Егор Воронкин, который в июне был призван на срочную службу в 200 отдельную мотострелковую бригаду в п. Печенга Мурманской области.

- В ночь с 4 на 5 сентября Егор был доставлен в военный госпиталь Североморска в состоянии тяжелой комы. В результате проведенных анализов было установлено отравление этиленгликолем. По версии руководства части отравление было вызвано случайным употреблением жидкости ПОЖ-70, хранящейся в чемодане с различными военными принадлежностями (бинокль, карты и др.) под кроватью в командирской палатке, где Егор утром (приблизительно в 9 часов) производил уборку по заданию командира, - рассказала мама молодого человека в соцсетях.

По ее словам, молодой человек отрицательно относился к алкоголю.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в ВСУ по Северному флоту, по факту смерти Егора Воронкина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека"

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